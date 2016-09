Julia - Wege zum Glück Kapitel 224

Julia lässt das Auftauchen der neuen Investorin keine Ruhe. Eigenmächtig stellt sie Nachforschungen an, um mehr über die Geschäftspraktiken der van Weydens zu erfahren. Schließlich prescht Patrizia vor und rät an, den Familiensitz zu verkaufen. Zeit, sich an den Verlust ihres Anwesens zu gewöhnen, haben die Gravenbergs freilich nicht. Noch ehe der Tag zu Ende geht, ereilt sie eine weitere, überaus beunruhigende Nachricht.



Koproduktion ZDF/ORF