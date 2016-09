Seitenblicke

*"Grüß Gott, Hollywood" am Münchner Oktoberfest /*Clemens Unterreiner bei Hutfabrikant Leopold Nagy/*Filmpremiere von "König Laurin"

Münchens Gesellschaft zeigte sich bereits einen Tag vor der offiziellen Eröffnung des Oktoberfestes in Feierlaune. Der ehemalige Wiesn-Wirt Sepp Krätz lud zu einem Fest im Hippodrom im Postpalast unter dem Motto "Grüß Gott, Hollywood".

Zum Ersten, zum Zweiten und zum Dritten! Opernsänger Clemens Unterreiner ließ sich bei der Seitenblicke Gala für Licht ins Dunkel im Februar dieses Jahres versteigern. Hutfabrikant Leopold Nagy ersteigerte ihn für einen Auftritt bei seinem Fest in Gutenstein.

Filmpremiere von "König Laurin" in Wien. Der Fantasy-Film basiert auf der Südtiroler Sage des Zwergenkönigs Laurin und seines Rosengartens in den Dolomiten. In seiner ersten Kinohauptrolle spielt der junge Florian Burgkart den kleinen Prinzen Theodor.