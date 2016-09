Thema



Der Amokfahrer vor Gericht – Verarbeitungsprozess für die Opfer? Am 20. Juni 2015 rast ein 26-Jähriger mit einem PKW mitten durch die belebte Fußgängerzone in der Grazer Innenstadt. Drei Menschen sterben, mehr als hundert werden verletzt und leiden bis heute unter den Folgen. Laut Gutachten war der Amokfahrer zum Tatzeitpunkt nicht zurechnungsfähig. Die Opfer der Amokfahrt sind empört. Ihrer Ansicht nach hat Alen R. mit Absicht getötet. „Ich habe ihm ins Gesicht geschaut – er hat genau gewusst was er tut. Er wollte möglichst viele Menschen töten“, so schildert eine Augenzeugin, die anonym bleiben möchte, ihre Erinnerung an diesen Tag. Die Opfer werden die schrecklichen Eindrücke nicht los: „Du wirst einfach jeden Tag daran erinnert, durch Geräusche oder wenn du ein Auto siehst, das so ähnlich ausschaut.“ Beim Prozess, der am Dienstag im Grazer Landesgericht beginnt, sind sie als Zeugen geladen. Welche Strategien verfolgen Anklage und Verteidigung? Und werden die Opfer nach dem Prozess einen Schlussstrich ziehen können? Rike Fochler und Martin Steiner berichten.

Hannes Arch – dem Himmel so nah „Ich glaube, man spürt das Leben selten intensiver, als wenn man derartig an der Kante zum Tod ist.“ So hat der Pfarrer von Trofaiach am Wochenende in seiner Abschiedsrede den verunglückten Hannes Arch zitiert. Zum Lichtermeer und zur Gedenkfeier sind nicht nur Familie und Freunde, sondern auch viele Fans in Archs Heimatort gekommen. „Es gibt in der Luft sehr überwältigende Gefühle. Man kann dem Himmel sehr nahe kommen und empfindet dabei eine Demut gegen über dem Leben“, hat Arch einmal seinem Pfarrer anvertraut. Der Kunstflieger und Extremsportler ist am 8. September mit seinem Hubschrauber tödlich verunglückt. Was genau in dieser Nacht passiert ist, als Arch von der Elberfelder Hütte im Nationalpark Hohe Tauern trotz Nachtflugverbot gestartet ist, müssen nun die Experten des Verkehrsministeriums klären. Das kann allerdings Monate dauern. Christoph Seibel hat sich auf Spurensuche nach dem Menschen Hannes Arch begeben.

Dolores Schmidinger – zwischen Lachen und Weinen Dolores Schmidinger, unverkennbar durch ihre Stimme und ihr Talent zum Skurrilen und Komischen, feiert am 21.September ihren 70. Geburtstag. Die Kabarettistin, Liedermacherin, Regisseurin und Autorin hat im Theater, im Kabarett und in Film und Fernsehen Erfolge gefeiert. Doch abseits der Bühne ist ihr alles andere als zum Lachen gewesen. Der Alkohol hat Dolores Schmidinger über viele Jahre vermeintlich Halt gegeben und ihre Ängste betäubt. „Der Alkohol war 1989 dominant in meinem Leben nebst Pillen und Bulimie. Das war mein 2. Geburtstag, wie ich ihn endgültig lassen hab“, erinnert sich Dolores Schmidinger. Sie spricht offen über die Schattenseiten ihres Lebens: den Missbrauch durch ihren Vater, die Panikattacken und die Süchte, die sie überwunden hat. Heute mit 70 sei sie weiser und gelassener, sagt sie. Ein Porträt von Susanna Zaradic.