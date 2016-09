heute konkret

Durch die Sendung f├╝hrt Martina Rupp

Traumatherapie

Unter strengen Sicherheitsvorkehrungen begann heute in Graz der Prozess gegen den Grazer Amokfahrer. Der 27-jährige Beschuldigte muss sich für seine Amokfahrt durch die Grazer Innenstadt verantworten.

Für Angehörige und betroffene Personen ist das nun wieder eine Zeit, in der die Geschehnisse wieder in den Vordergrund rücken. Traumatherapie kann helfen, das Erlebte besser zu verarbeiten. Doch wo holt man sich professionelle Hile, und wer kommt für die Kosten der Therapie auf? Lisa Lind geht heute diesen Fragen nach.