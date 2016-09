heute leben

Durch die Sendung führt Wolfram Pirchner

Der Herbst hat Einzug gehalten. In unserer Küche in Form von Starkoch Adi Bittermann und einem herbstlichen Gericht: einem Rehrücken im Erdäpfelmantel. Bittermann Vinarium Göttlesbrunn Abt Bruno Heinrich Platz 1 A-2464 Göttlesbrunn Tel.: +43/(0)2162-81155 info@bittermann-vinarium.at

Die Sheriffs sind in den Weingärten unterwegs. Offiziell heißen sie Feldhüter - sie passen auf dass nichts passiert, denn Vögel haben es nun auf die reif werdenden Trauben abgesehen. Im nördlichen Burgenland ist es schon seit Jahrzehnten eine echte Plage. Mit allen Mitteln wird versucht die Vögel aus den Weingärten zu verjagen, doch sie lassen sich nicht so einfach abschütteln.

Jetzt wird wieder umgestylt! Dieses Mal hat sich eine 84jährige Dame bei uns gemeldet, die ihre Tochter zu deren Pensionierung mit einem Umstyling-Gutschein überrascht hat. Zufälligerweise war das damals am 1. April, also hat die Tochter das zuerst für einen Scherz gehalten, war überrascht als es dann doch die Wahrheit war.

Universum: Engadin – Wildnis der Schweiz

Schweiz, 1914: Der erste Nationalpark der Alpen wird im Engadin ins Leben gerufen. Man will einen Ort schaffen, an dem die Natur ohne den Eingriff des Menschen studiert werden kann. Heute wird sichtbar, wie sich eine hochalpine Landschaft mit ihren Tieren ohne menschliches Zutun entwickelt. Universum taucht ein in ein wildes Land am Rande von Gletschern und dunklen Wäldern.