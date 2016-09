Borgia (2) Zweiter Teil des Sechsteilers

Im Bild: Im Fieberwahn bringt Lucrezia (Isolda Dychauk, re) sich in eine gefährliche Situation. Vorsichtig versucht ihre Mutter Vannozza (Assumpta Serna, li), das junge Mädchen in Sicherheit zu bringen. (c)ORF/EOS Entertainment

Inhalt

Um nach dem Tod von Papst Innozenz seine Chancen auf den Heiligen Stuhl zu erhöhen, bringt Rodrigo Borgia sein Privatleben in Ordnung: Juan wird nach Spanien entsandt, um aus politischen Gründen eine spanische Prinzessin zu erobern, Cesare soll sich in Pisa seinem Religionsstudium widmen und Rodrigos Geliebte Giulia wird aufs Land verbannt. Lucrezia erkankt indes an Fieber und wird vorübergehend in einem Kloster untergebracht. Als das päpstliche Konklave in Rom beginnt, beherrschen Neid, Intrigen und Bestechung das Votum. Doch Rodrigo ist fest entschlossen, als Sieger aus der Wahl hervorzugehen.



Koproduktion ZDF/ORF/EOS PRODUCTIONS