Sturm der Liebe Teil 2534

Während Clara weiterhin Distanz zu Desirée wahrt, verfliegt Stück für Stück der Groll, den Adrian gegenüber Desirée hegt. Sogar zu einem Date erklärt er sich bereit - in Desirées Augen die perfekte Gelegenheit, um Adrian zu verführen! Indes hat sich Oskar bei einem Ausflug in die Berge so schwer verletzt, dass an einen Abstieg ohne fremde Hilfe nicht zu denken ist. Als auch noch das Handy den Geist aufgibt und ein Unwetter das Eintreffen der Bergwacht verhindert, ergreift Oskar allmählich die Todesangst.