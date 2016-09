Julia - Wege zum Glück Kapitel 223

Viktoria van Weyden, Unternehmerstochter aus bestem Haus, will in die Manufaktur investieren. Wider Erwarten lehnt Frederik ihr Angebot rigoros ab. Julia steht vor einem Rätsel und fragt sich, was es mit dem Erscheinen der attraktiven Viktoria auf sich hat. Während in der Firma große Unzufriedenheit herrscht, schwelgt Lilly mit Kolja im Liebesglück. Diese Freude wird ihnen jedoch verdorben, als unerwarteter Besuch in der Tür steht.



Koproduktion ZDF/ORF