ZIB 2

Das Handelsabkommen zwischen der EU und Kanada bleibt in Österreich umstritten. In einer Umfrage haben sich 88 Prozent der teilnehmenden SPÖ-Mitglieder gegen die vorläufige Anwendung ausgesprochen, allerdings haben sich nicht einmal 10 Prozent an der Umfrage beteiligt. Gast im Studio ist SPÖ-Bundesgeschäftsführer Georg Niedermühlbichler.

Flüchtlingslage auf Lesbos

Nach dem Brand in einem Flüchtlingslager auf Lesbos warnt der Bürgermeister vor einer neuen Eskalation. In dem Lager sind 5.000 Flüchtlinge untergebracht. Nach Krawallen war am Montag Abend Feuer gelegt worden. In der ZIB 2 eine Live-Schaltung zu Alkyone Karamanolis in Athen.