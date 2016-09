Du KUNST mich Filmmusik

"Du KUNST mich" ist eine neue Sendereihe, in der Musiker und Stand-up-Comedian Aleksey Igudesman anderen Kreativen charmant wie provokant "auf den Zahn fühlt".

Alekseys langjähriger Freund, der Pianist, Komponist und Dirigent Hyung-ki Joo – oftmals an der Seite von Aleksey im Duo "Igudesman & Joo" zu sehen – ist musikalisch vielseitig und in unterschiedlichsten Genres unterwegs.

Die große Leidenschaft von Hyung-ki ist aber die Kammermusik, wohl auch, weil er seit seinem 19. Lebensjahr in Wien lebt.