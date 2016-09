heute konkret

Durch die Sendung f├╝hrt Martina Rupp

Geprellte Anleger

2010 tritt Goldprofessionell GmbH mit Sitz in Salzburg auf den Plan mit einem neuem Konzept: ein eigenes Gold-oder Silberdepot für alle. Und das funktioniert so: man zahlt einen monatlichen Betrag zwischen 30 und 100 Euro. Dieses Geld plus 9,5% Bonus wird sofort in Edelmetall umgewandelt und sicher in Safes in Deutschland, der Schweiz und Dubai verwahrt. Nach sechs Jahren läuft der Vertrag aus - man kann sich den Betrag auszahlen lassen oder das Edelmetall direkt fordern. Und das alles ganz ohne Abschluss-, Lager- oder Transportgebühren.

Verkauft wurde dieses Produkt von lokalen Finanzberatern an über 2000 Österreicherinnen und Österreicher.

Heuer, sechs Jahre später: Die Verträge laufen aus und die Probleme beginnen.

Die Schweizer Finanzmarktaufsicht eröffnet das Konkursverfahren über das Mutterunternehmen, die Goldprofessionell AG mit Sitz in der Schweiz.

Lisa Lind informiert über dieses Unternehmen, von dem sich die Anleger geprellt fühlen.