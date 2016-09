heute leben

Taube Tänzerin | Untertitelung - Fernsehen für Gehörlose | Der Störenfried Tinnitus | Fest im Ötzidorf | Aquaponics - Gemüse aus dem Aquarium | Daheim bei Renate Holm | Lackflecken richtig entfernen | Tanja Duhovichs Pferd | Stargast: Sepp Forcher

Durch die Sendung führt Wolfram Pirchner

Taube Tänzerin Heute beginnt die internationale Woche der Gehörlosen. Experten weltweit nehmen an, dass ungefähr 1000 aus 1Mio. Personen gehörlos sind. Umgerechnet auf Österreich bedeutet das, dass rund 9000 Menschen gehörlos sind - dazu kommen in Österreich weitere rund 500.000 schwerhörige, oder spätertaubte Menschen.

Eine, die die Welt in Stille erlebt, ist die Tänzerin und Modemacherin Xiaoshu Alice Hu - wir haben sie besucht und zum Tanztraining begleitet.

Untertitelung - Fernsehen für Gehörlose Um Gehörlosen trotz ihrer Einschränkung das Fernsehen zu ermöglichen, kommt bei Film und TV die Untertitelung zum Einsatz. Auch der ORF beherbergt eine Abteilung, die sich ausschließlich mit der Untertitelung der gesendeten Inhalte beschäftigt. Verena Pawel besucht unsere Kollegen dort, um mehr über das ganze Prozedere zu erfahren.

Der Störenfried Tinnitus Eine aus zehn Personen in Österreich hat einen Tinnitus. Dieses quälende Ohrgeräusch entsteht ohne externe Schallquelle im Kopf des Patienten und wird meistens als Brummen, Rauschen oder Pfeifen wahrgenommen. Die Patienten haben vor allem am Beginn der Erkrankung einen großen Leidensdruck. Medikamente helfen meistens nicht. Der Großteil der Betroffenen muss lernen, den Tinnitus durch spezielle Techniken in den Hintergrund zu drängen, denn abschalten lässt sich der Störenfried leider nicht. HNO-Arzt Dr. Andreas Gschnait ist heute bei uns Gast im Studio und erklärt was genau dahinter steckt.



Fest im Ötzidorf Es war der 19. September 1991 - also genau heute vor 25 Jahren als In den Ötztaler Alpen eine Gletschermumie, der Ötzi, entdeckt wurde. Dazu gab es gestern im Ötzi Dorf in Umhausen ein originelles Fest. Höhepunkt des Programms:

Mode aus der Steinzeit.

Aquaponics - Gemüse aus dem Aquarium Aquaponics ist die gemeinsame Zucht von Pflanzen und Fischen, das heißt, auch Gemüse wächst quasi aus dem Aquarium. Einer der heimischen Pioniere auf diesem Gebiet ist der Mönchhofer Gerhard Zechner - seine Versuchsanlage hat sich unser Kollege aus dem Landesstudio Burgenland Mario Kanitsch näher angesehen.

Daheim bei Renate Holm Im Zuge unserer regelmäßigen Hausbesuche bei Prominenten, wurden wir diesmal in das Zuhause der Opernsängerin und Schauspielerin Renate Holm eingeladen, welche dieses Jahr ihren 85. Geburtstag feierte.

Lackflecken richtig entfernen Der Lack muss ab - so viel ist klar! Farb- oder Lackflecken können schon mal passieren, sind aber leider nicht so leicht zu empfernen. Wer aber sicher Bescheid weiß wie es geht, ist der Bundesinnungsmeister der Textilreiniger, Wäscher und Färber Walter Imp.

Tanja Duhovichs Pferd In der nächsten Ausgabe unserer Serie "Promis und ihre Haustiere", besuchen wir Ex-Miss-Austria und Model Tanja Duhovich und ihre treue Stute "Puppi", die schon seit 13 Jahren ein Herz und eine Seele sind.

Stargast: Sepp Forcher Vor 30 Jahren ist die Volksmusiksendung „Klingendes Österreich“ zum ersten Mal über den Bildschirm gelaufen. Moderator Sepp Forcher ist zwar schon 85 Jahre alt, trotzdem moderiert er seine Sendung damals wie heute. Er ist gleich bei mir zu Gast im Studio, zuvor noch ein Blick auf 30 Jahre Klingendes Österreich!