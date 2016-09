ZIB

UNO-Flüchtlingsgipfel in New York hat begonnen / Der Bomben-Anschlag am Wochenende in New York hatte laut Behörden einen terroristischen Hintergrund / Frankreich gedenkt der Anschlagsopfer des vergangenen Jahres / Vizekanzler Mitterlehner spricht sich vehement für das Freihandelsabkommen CETA mit Kanada aus / Der Angelobungstermin für den neuen Bundespräsidenten wird voraussichtlich der 26. Jänner sein