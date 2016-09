ZIB

Terror-Angst vor UNO-Flüchtlingsgipfel / Waffenruhe in Syrien läuft aus / ¾-Mehrheit für Putin-Partei – dazu eine Schaltung nach Moskau / Angelobung des Bundespräsidenten am 26. Jänner / Kandidaten setzen Wahlkampf nicht völlig aus / Bundesheer übt Einsatz gegen Schlepper / Grüne Klubklausur mit Schwerpunkt Europa / Ideen für europaweite Steuer-Vereinheitlichung / Kaum Chefinnen in Börsen-Unternehmen / Enquete zur Zukunft der Medienförderung