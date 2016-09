Zeit im Bild

UNO-Flüchtlingsgipfel in New York hat begonnen. Dazu eine Schaltung nach New York / Nach dem Bombenanschlag in New York wurde ein Verdächtiger gefasst / Vizekanzler Mitterlehner spricht sich vehement für das Freihandelsabkommen CETA mit Kanada aus / Reaktionen auf das Wahlergebnis von Berlin / Erdrutschsieg für Putins Partei „Einiges Russland“ bei den Parlamentswahlen / Der Angelobungstermin für den neuen Bundespräsidenten wird voraussichtlich der 26. Jänner sein / Die Grünen sprechen sich bei ihrer Klubklausur für mehr Europa aus / Morgen beginnt der Prozess gegen den Amokfahrer von Graz / „Fremde Götter„ eine Ausstellung im Wiener Leopold Museum