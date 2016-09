ZIB 2

Wieder Terrorangst in New York

Der Anschlag vom Wochenende in New York hat nach Einschätzung der Ermittlungsbehörden offenbar einen terroristischen Hintergrund. Die Behörden haben heute jenen Mann festgenommen, der für die Anschläge bzw. versuchten Anschläge verantwortlich sein soll. In New York waren bei einer Explosion am Samstag 29 Menschen verletzt worden. Wenige Stunden zuvor war in New Jersey eine Rohrbombe in einem Mistkübel explodiert. Dabei wurde jedoch niemand verletzt.