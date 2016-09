Freilaufende Männer Turbulente Männerkomödie mit Topbesetzung

Drei Freunde um die 40 brechen aus ihrem Alltag aus und fahren zwecks Selbstfindung nach Schweden. In einem Ferienhaus an einem einsamen See wollen sie die Seele baumeln lassen. Doch nach nur einigen Tagen herrscht Gewitterstimmung, zumal plötzlich weiblicher Besuch auftaucht...

Thomas (Wotan Wilke Möhring) ist 40, arbeitet als Übersetzer für Betriebsanleitungen von Luxuskarossen und zieht irgendwie orientierungslos durchs Leben. Sein bester Freund ist Malte (Fritz Karl) und als Autohändler gleichzeitig sein wichtigster Auftragsgeber. Malte steht kurz vor dem Firmenkonkurs und ist überdies mehr als unglücklich, dass er vor kurzem Opa geworden ist. Jens (Mark Waschke) ist schüchterner Fahrlehrer und versucht seit Monaten, sich zwischen seiner Frau und seiner Geliebten zu entscheiden. Alle drei haben eine Auszeit bitter nötig und beschließen, ein idyllisches Ferienhaus an einem See in Schweden zu mieten. Mit im Gepäck sind jede Menge Ängste, Neurosen und Phobien, die sich ungünstig auf das Betriebsklima des Trios auswirken. Die Situation verschärft sich überdies durch die Ankunft der bildhübschen Schwedin Malin, die sowohl Thomas als auch Malte den Kopf verdreht. Als auch noch Jens' Geliebte Karin auftaucht, und ihn zu einer Entscheidung zwingen will, läuft der Urlaub endgültig aus dem Ruder.

Alltag raus, Schweden rein Die ORF-Ko-Produktion "Freilaufende Männer" ist eine durch und durch witzige Männerstudie, die mit großem Gespür für die männliche Psyche den Ängsten des starken Geschlechts auf den Zahn fühlt. Nach der sehr erfolgreichen Verfilmung seines Romans "Robert Zimmermann wundert sich über die Liebe" stürzte sich Autor Gernot Gricksch in sein nächstes Filmabenteuer und schrieb das Drehbuch zu seinem Roman "Freilaufende Männer". Die Regie wurde in die fähigen Hände von Komödienprofi Matthias Tiefenbacher ("Liebling, bring die Hühner ins Bett") gelegt, der sich eine All-Star-Riege vor die Kamera holte, allen voran Wotan Wilke Möhring ("Henri IV.", "Männerherzen"), Austro-Mime Fritz Karl und Mark Waschke ("Buddenbrooks"). Die Dreharbeiten fanden in Köln und Bonn sowie auf den schwedischen Inseln Tjörn und Orust nördlich von Göteborg statt.

Inhalt Um ihren Alltagssorgen zu entfliehen, beschließen Thomas, Malte und Jens, gemeinsam einen Männerurlaub zu machen. An einem einsam gelegenen See in Schweden hoffen die drei, in Ruhe Bilanz ziehen zu können. Denn so richtig zufrieden ist keiner mit seinem Leben: Thomas, ein zynischer Kettenraucher und Hypochonder, hat ständig mit seinen Neurosen zu kämpfen, Jens, ein verheirateter Fahrlehrer, versucht seit geraumer Zeit, sich zwischen Ehefrau und Geliebter zu entscheiden, und Malte, ein berufsjugendlicher Lebemann, ist schwer krisengebeutelt, da er demnächst Großvater wird.

DARSTELLER Wotan Wilke Möhring (Thomas)

Fritz Karl (Malte)

Mark Waschke (Jens)

Jördis Triebel (Karin)

Lisa Werlinder (Malin)

Filip Peeters (Max)

Claudia Mehnert (Marion)



REGIE Matthias Tiefenbacher