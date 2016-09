Sarah Wiener - Eine Woche unter ... Eine Woche unter Soldaten

In der Generalfeldmarschall-Rommel-Kaserne in Augustdorf nahe Bielefeld beginnt der Tag in der Truppenküche um 6:00 Uhr morgens. Die Mahlzeiten werden nach einem bestimmten Menüplan zubereitet, der ein halbes Jahr im Voraus festgelegt wird. Vier Mitarbeiter kochen dann täglich 1000 Mahlzeiten in der modernen ausgestatteten Großküche. „Hier muss alles nach Plan laufen. Kein Platz für Spielereien”, so Küchenchef Richter. Dass man hier bei der Bundeswehr nicht so einfach aus der Reihe tanzen kann, wird Sarah schnell klar.