Der gebürtige Kärntner hat beim Skifahren in Tirol Claudia kennen gelernt, mittlerweile sind die beiden verheiratet und haben zwei erwachsene Kinder. Die Hütte gehört, wie fast alle in Tirol, dem Deutschen Alpenverein und wurde 1912 eröffnet. Claudia ist für das leibliche Wohl der Gäste zuständig, besonders beliebt sind die Suppen. Und zum Abschluss eines Wandertages greift Meinhard schon mal zur Steirischen Harmonika.

Neben der Ulmerhütte verläuft die Grenze zu Vorarlberg,

viele Kühe aus St.Christoph und anderen Orten weiden hier heroben. Karin Turin hat nach ihrem Schulabschluss einen Job gesucht, kam in die Gastronomie und ist so in dieser Branche hängen geblieben. Sie erzählt Harry wie es dazu kam, dass der Spanier Niko in der Küche steht und was sie sich gemeinsam mit ihrem Mann Heimo für die Zukunft wünscht.