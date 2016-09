Wiederholung am 19.09.2016, 03:43

matinee Die Kulturwoche Die Highlights in der Woche vom 18. bis 25. September

Das Narrenschiff – Der Buch- und Filmklassiker jetzt als Bühnenstück im Wiener Volkstheater

Eight Days a Week – ein neuer Film von Ron Howard über die Beatles

Axel an der Himmelstür – die Hollywood-Operette von Ralph Benatzky in der Wiener Volksoper

DIE KULTURWOCHE

Ein Land im Opernfieber Wer in die Oper geht, entflieht damit der realen Welt und tritt in einen völlig anderen Kosmos ein, in dem ganz eigene Gesetze gelten.

mehr ...

DIE KULTURTIPPS

Theater-Tipp: 'Das Narrenschiff'/ Volkstheater Katherine Anne Porters Gesellschaftsroman 'Das Narrenschiff' wurde 1962 zum internationalen Bestseller und 1964 mit Starbesetzung verfilmt.

mehr ...

Buch-Tipp: Claus Leggewie 'Anti-Europäer - Breivik, Dugin, al-Suri & Co.' Was eint völkische Identitäre, 'Eurasier' und Dschihadisten?

mehr ...

Film-Tipp: 'The Beatles: Eight Days a Week - The Touring Years' Kreischende Fans, Massenhysterie – aber auch Musik, die noch immer gültig ist: Die Beatles sind bis heute unerreicht und unvergleichlich. In seinem Film 'Eight Days a Week' gewährt der zweifach Oscar-prämierte Regisseur Ron Howard einen Blick ins Innenleben der erfolgreichsten Band aller Zeiten.

mehr ...

Operetten-Tipp: 'Axel an der Himmelstür'/ Volksoper Wien Wenn Sie gerne in Schwarz-Weiß-Filmen aus den 1930er Jahren schwelgen, dann sind Sie an der Wiener Volksoper bestens bedient: Dort wird die Operetten-Rarität 'Axel an der Himmelstür' von Ralph Benatzky schmissig entstaubt.

mehr ...

Buchtipp der Woche: Rupert Schöttle

Die Weisheit der Götter

Große Dirigenten im Gespräch



Erschienen bei Styria Premium