Die ORF-Sendereihe "Der Geschmack Europas" erkundet die kulinarischen Kulturen unseres Kontinents – ein Streifzug durch europäische Regionen und ihre Küchen, in der geschichtliche, landschaftliche, geografische und kulturelle Hintergründe verwoben werden.

Die Hergekommenen hinterließen ihre Spuren auf der Insel, Hiesige und Fremde übernahmen voneinander und Zuwanderer brachten neue Einflüsse aus der Ferne mit. Im Laufe der Jahrtausende entstand eine äußerst vielfältige und vielfarbige Kulturlandschaft, die sich auch in den kulinarischen Traditionen Siziliens widerspiegelt.

Von Innereien über Meeresfrüchte, Artischockenfeldern und Orangenplantagen im Schatten des feuerspeienden Ätna, alten Getreidesorten und der Pizza, die von Sizilien aus die Welt erobert hat, hin zu süßen Köstlichkeiten, wie den Frutta martorana, Früchten aus Marzipan, oder der erfrischenden Granita – die Küche Siziliens ist so vielfältig, wie die Menschen, die hier leben.

Doch die sizilianische Esskultur ist nicht auf die Küchen beschränkt: Palermo ist in der Weltrangliste der Streetfood-Metropolen an fünfter Stelle. Und der Fischmarkt in Catania zählt zu den größten und farbenprächtigsten ganz Italiens.