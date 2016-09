Heimat Fremde Heimat

Ein Jahr Flüchtlinge im Kurierhaus

Afghanen in Wien – Kampf um besseres Image

Wir Afghaninnen – Drei Frauen gehen ihren Weg

Vergangenen Herbst wurden im ehemaligen Kurierhaus in Wien-Neubau in Spitzenzeiten bis zu 600 Flüchtlinge untergebracht und erstversorgt. Jetzt, ein Jahr später, wird in der Lindengasse gefeiert. Doris Plank hat die Gäste gefragt, wie sie die damalige Zeit aus heutiger Sicht sehen. Haben sich die Asylwerber Österreich so vorgestellt? Was waren die größten Herausforderungen für die Helferinnen und Helfer? Und was ist jetzt zu tun?

Rund 35.000 Afghanen leben in Österreich – Tendenz steigend. Tanya Kayhan, die in Kabul eine bekannte Journalistin und TV-Moderatorin war, musste 2011 ihre Heimat wegen akuter Lebensgefahr verlassen. Nun kämpft sie hier in Österreich gegen das schlechte Image ihrer Landsleute an. In Wien versucht die 31-Jährige die zersplitterte afghanische Community zu vereinen. Čedomira Schlapper gibt einen Einblick in die Lebenswelt von Afghanen in Wien und zeigt, wie schwierig es für sie ist, sich von alten Traditionen zu lösen.

Bis 1992 hatten Frauen in Afghanistan viele Freiheiten: Sie konnten zur Schule gehen, hohe politische Ämter besetzen und selbst entscheiden, was sie anziehen. Jetzt haben die Taliban und Mudschaheddin eine von Männern dominierte, theokratische Gesellschaftsstruktur errichtet, die die Frauen gnadenlos unterdrückt. Welche Gedanken machen sich Frauen, die im islamisch-patriarchalischen Afghanistan aufgewachsen sind, in ihrer neuen Heimat Österreich? Welche Chancen haben sie im sicheren Westen? Tanya Kayhan berichtet über drei afghanische Flüchtlingsfrauen, die in Österreich ein neues Leben beginnen.













