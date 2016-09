ZIB

Anschläge in New York mit mehreren Verletzten / US-Angriff auf Regierungssoldaten in Syrien / Das Bild der Koalition ist unerfreulich, sagt Kanzleramts-Minister Drozda in ORF-Pressestunde / Heinz Fischer mahnt auch bei einer Wahlwiederholung das Stimmrecht nicht wegzuwerfen / Bezirksvertretungswahlen in Leopoldstadt / Hohe Wahlbeteiligung bei der Senatswahl in Berlin

