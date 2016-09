Österreich-Bild aus dem Landesstudio Wien 120 Jahre ÖAMTC

Was vor über einem Jahrhundert als Selbsthilfegruppe verschrobener Technik - Freaks begann, entwickelte sich über die Jahrzehnte zu einer hocheffizienten Serviceagentur und Interessensvertretung, die in fast jedem Bereich der Mobilitätsgesellschaft aktiv ist. Die Geschichte des ÖAMTC ist aber auch die Geschichte des Autoverkehrs in Österreich. Von der Gurten - Pflicht über die Promillegrenze bis hin zum Benzinpreis: es gibt keinen Aspekt des prosperierenden Individualverkehrs, dem sich die "gelben Engeln" des ÖAMTC nicht mit Sorgfalt und Professionalität annehmen würden.

Angesichts der erhitzten Diskussionen um Begegnungszonen und Radwege erstaunt es heute, dass die Keimzelle des ältesten Automobilclubs Österreichs ausgerechnet ein Fahrrad - Club war. Ein Film von Thaddäus Podgorski jun. für das Landesstudio Wien