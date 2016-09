Hohes Haus Das Parlamentsmagazin

Europa befindet sich in einer existentiellen Krise und das nicht nur wegen Brexit und der Flüchtlingsfrage. Eindringlich hat EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker vergangenen Mittwoch bei seiner Rede zur Lage der Union vor dem EU-Parlament vor einem Scheitern gewarnt. Juncker hat die großen Vorhaben seiner Kommission für das kommende Jahr skizziert und ruft die Mitgliedsstaaten zu mehr Zusammenhalt und Solidarität auf. Tim Cupal war in Straßburg dabei.

„Ge-Ceta“

Ceta, das in Österreich heftig umstrittene Handelsabkommen zwischen der EU und Kanada wurde diese Woche erstmals im Parlament ausführlich diskutiert. Schon am 23. September soll über dieses Abkommen im EU-Handelsministerrat abgestimmt werden. Da hätte Österreich die Möglichkeit dagegen zu stimmen. Ob es allerdings dazu kommen wird, steht noch nicht fest, denn SPÖ und ÖVP sind alles andere als einer Meinung. Ebenso unklar ist, was ein Veto Österreichs tatsächlich bedeuten würde.