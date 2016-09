Seitenblicke Weekend

In unserem Wochenrückblick berichten wir ausführlich von den Höhepunkten des heimischen Gesellschaftslebens der letzten Tage. Alexander Hofer präsentiert den letzten Trachtenpärchenball im Wiener Rathaus, die Geburtstagsfeierlichkeiten des Edelseer-Frontman Fritz Kristoferitsch und die glanzvolle Premiere des Circus Roncalli zum 40 jährigen Jubiläum… Wir starten aber mit einer hochkarätigen Veranstaltung rund um einen exklusiven Malkasten und beantworten die Frage, was Modeschöpfer Karl Lagerfeld damit zu tun hat…

*Der Mister Camera in Hollywood

Viele prominente Zirkusfreunde fanden sich bei der Premiere des Circus Roncalli vor dem Wiener Rathaus ein, einer davon kam von besonders weit her. Der 1941 in Judenburg geborene Otto Nemenz ist einer der 3 größten Kameraverleiher in Hollywood. Robert Reumann sprach mit dem erfolgreichen Auslandsösterreicher über seinen Werdegang, seine aktuellen Filmproduktionen und warum er von der Acadamy zwar ausgezeichnet wurde, aber immer noch nicht mit einem Oscar…