La Bohème

Zum ersten Mal wagte sich auch Robert Dornhelm an eine Opernverfilmung. Er wollte den Ausnahme-Sängern mit seinen Mitteln ein Denkmal setzen und drehte den Film komplett in den Wiener Rosenhügel-Studios. "Beim Filmemachen ist es wie beim Kochen: Man braucht nur gute Zutaten, die alle in einen Topf kommen. Man muss dann nur mehr die Hitze kontrollieren und darf nicht zu oft umrühren, sonst wird's ein Gulasch", bemerkte der Regiemeister und leidenschaftliche Koch damals spitzbübisch über sein Werk.