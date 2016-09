Vera Russwurm spricht mit Menschen, die ein Problem bewältigt haben. Sei es beruflich, privat, gesundheitlich. Die Gäste erzählen, wie sie es geschafft haben, die Herausforderung ihre Lebens zu meistern. An ihrer Seite auch jene Personen, die dabei geholfen haben (z.B. Arzt, Experte, Freund, Familienmitglied…).

Die Kamingespräche finden vor Publikum statt und zeigen, dass es um Themen geht, die an die Öffentlichkeit dürfen und wofür sich die Betroffenen nicht verstecken müssen. Sie haben nämlich gelernt, wie sie mit ihren Schicksalen umzugehen haben.

In der ersten Sendung spricht ein Ehepaar über beidseitiges Fremdgehen, Dreiecksbeziehungen und Versöhnungen. Eine Abteilungsleiterin eines Möbelherstellers wurde krank durch ihren Job, im Speziellen durch die Kündigungen, die sie immer öfter aussprechen musste. Sie und ihr Coach berichten über ihren persönlichen Neustart.

Weiters sind zwei Mütter zu Gast, deren Kinder verstorben sind. Wie die beiden gelernt haben, den Tod des Kindes zu verarbeiten, erzählen sie bei Vera.