Bewusst gesund - Das Magazin

Antibiotika werden seit Jahrzehnten zur Behandlung von Infektionskrankheiten eingesetzt. Sie gehören zu den größten Errungenschaften der Medizin. Bereits Ende des 19. Jahrhunderts wurde die antibakterielle Wirkung von Schimmelpilzen beobachtet. Mit Penicillin begann 1942 der endgültige Durchbruch der antibiotischen Therapie. Heute sind von tausenden antimikrobiellen Wirkstoffen knapp 100 im therapeutischen Einsatz. In den letzten Jahren wird jedoch weltweit eine Zunahme von Resistenzen beobachtet. Das heißt, es gibt immer mehr Keime, gegen die Antibiotika wirkungslos werden. Müssen wir uns in Österreich Sorgen machen und welche Möglichkeiten gibt es, diese Gefahren abzuwenden? Bewusst gesund hat Experten gefragt. Gestaltung: Andi Leitner

So richtig durchgeschüttelt werden – das klingt eher nicht besonders angenehme; Allerdings kann dieses „Rütteln“ therapeutisches Potenzial haben und das wird in der physikalischen Therapie zunehmend eingesetzt und erforscht. Stoßartige, vibrierende Belastungen dürften nach jüngsten Erkenntnissen nicht nur direkte mechanische Wirkungen auf Muskulatur und Nervensystem haben, sondern auch indirekte Wirkungen durch die Aktivierung und Anregung des Zellstoffwechsels. Gestaltung: Christian Kugler

Laktoseintoleranz – Milchzucker macht Beschwerden

In Österreich sind 15-20 % der Bevölkerung von einer Laktoseintoleranz betroffen. Diesen Menschen fehlt ein Enzym, welches dafür verantwortlich ist den Milchzucker, die Laktose, verdauen zu können. Deshalb sind beim Verzehr von Milchprodukten Blähungen, Durchfall und starke Magenkrämpfe die Folge. Der Milchzucker findet sich nicht nur in den klassischen Milchprodukten wie Milch, Topfen und Joghurt, sondern versteckt sich auch in Fertiggerichten, im Pizzateig, sowie in Keksen und Kuchen. Bei Laktoseintoleranz gilt es den Milchzucker strikt zu vermeiden und auf Ersatzprodukte umzusteigen. Die Wienerin Alex Hickl hat dieses Problem seit 12 Jahren. In Bewusst gesund verrät sie wie ein Leben ohne Verzicht dennoch möglich ist.



Gestaltung: Nadine Friedrich