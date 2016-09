ORF-Premiere: Der Bozen-Krimi: Wer ohne Spuren geht Auftakt zu neuer Krimireihe!

Kripobeamtin Sonja Schwarz (Chiara Schoras) bringt so schnell nichts aus der Fassung. Und das ist auch gut so, denn Probleme bei ihrem Neustart im malerischen Bozen gibt es gar viele: Die Polizeidienststelle ist unterbesetzt, das Klima daheim gereizt. Kein Wunder, hat doch jeder etwas zu verbergen. Erlesene Krimikost mit Austro-Mimen Xaver Hutter und Marion Mitterhammer im herrlichen Südtiroler Ambiente!

Dunkle Geheimnisse und ein katastrophaler Neuanfang in Südtirol: Großstadtkommissarin Chiara Schoras alias Sonja Schwarz zieht von der Finanzmetropole Frankfurt nach Bozen und und erlebt dabei eine emotionale Berg- und Talfahrt. In der Patchworkfamilie, zu der auch ihre 15-jährige Stieftochter und die biestige Ex-Schwiegermutter ihres Gatten Xaver Hutter ("Vorstadtweiber") gehören, kracht es gewaltig. Außerdem findet sie gleich am ersten Tag die Leiche eines seit vielen Jahren vermissten Mädchens. Bei den Ermittlungen erlebt Sonja eine böse Überraschung.



Der stimmungsvolle Alpenkrimi entstand im Sextental und in Bozen.

Inhalt Ihrem Mann Thomas zuliebe verschlägt es Großstadtpflanze Sonja Schwarz ins verträumte Bozen. Schon der erste Arbeitstag hat es in sich: Eine routinemäßige Verkehrskontrolle, zu der die patente Kommissarin abkommandiert wird, mündet in einer turbulenten Verfolgungsjagd samt mysteriösem Skelettfund. Doch auch privat sind Spannungen vorprogrammiert. Thomas will in seiner alten Bozener Heimat das Weingut seiner Ex-Schwiegermutter übernehmen. Dass der Betrieb hoch verschuldet ist, vergisst sie zu erwähnen.



(Hörfilm in Zweikanaltontechnik: deutsch in Dolby Digital 5.1 / deutsch mit Bildbeschreibung)

Im Bild: Die Gerichtsmedizinerin Chiara Bonetti (Marion Mitterhammer, re.) unterstützt die neue Kommissarin Sonja Schwarz (Chiara Schoras)(c)ORF/Degeto

DARSTELLER

Chiara Schoras (Sonja Schwarz)

Xaver Hutter (Thomas Schwarz)

Charleen Deetz (Laura Schwarz)

Lisa Kreuzer (Katharina Matheiner)

Marion Mitterhammer (Chiara Bonetti)

Gabriel Raab (Jonas Kerschbaumer)

Hanspeter Müller-Drossaart (Peter Kerschbaumer)

REGIE

Marcus Ulbricht

DREHBUCH

Jürgen Werner

KAMERA

Ludwig Franz

MUSIK

Mario Lauer

HÖRFILMANGEBOT DES ORF



Der ORF strahlt einen Teil seines Spiel- und Fernsehfilmangebots als so genannte "Hörfilme" aus. Das bedeutet, dass ein Film durch zusätzliche akustische Verstehenshilfen zielgruppengerecht aufbereitet wird. Diese Audiodeskriptionen sind in Dialogpausen eingeschaltete knappe sprachliche Beschreibungen von Bildelementen und Bildfolgen des jeweiligen Films, deren Kenntnis für das Verstehen der Handlung bzw. für das Nachvollziehen von Atmosphärischem wichtig ist. In der Zweikanaltonausstrahlung läuft bei Stereo-TV-Geräten auf Spur 1 der normale Filmton ohne Audiodeskription, auf Spur 2 eine Mischung aus Filmton und Audiodeskription.



Wie können ORF-Hörfilme empfangen werden?

http://tv.orf.at/groups/film/pool/hoerfilmempfang

LIVE-STREAM Diese Sendung ist auch als Live-Stream auf der ORFTVTHEK abrufbar.

