ZIB

Kundgebungen gegen Freihandelsabkommen CETA und TTIP / In Syrien wird trotz Waffenruhe wieder mehr gekämpft / IS-Opfer wird neue UNO-Botschafterin für Opfer von Menschenhandel / Das Oktoberfest in München hat unter enormen Sicherheitsvorkehrungen begonnen / Diskussion um die Nebenbeschäftigungen von Spitalsärzten / Der Autor von „Wer hat Angst vor Virginia Wolff?“ Edward Albee ist gestorben / Mit Verdis Falstaff beginnt in Linz die neue Saison

Die ZIB auf Facebook