Zeit im Bild

Kundgebungen gegen Freihandelsabkommen TTIP und CETA /

Trotz Waffenruhe wieder mehr Kämpfe in Syrien – zur Schuldfrage Schaltungen nach Washington und Moskau / In Russland wird morgen ein neues Parlament gewählt / Auch in Berlin wird der Senat neu gewählt / Der Hauptverband der Sozialversicherung prüft ob Spitalsärzten Nebenbeschäftigungen untersagt werden dürfen / Das Oktoberfest in München wurde eröffnet / Autor von „Wer hat Angst vor Virgina Woolf“ Edward Albee ist gestorben

Die ZIB auf Facebook