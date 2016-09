heute konkret

Durch die Sendung führt Martina Rupp

Punkteführerschein

Die Verkehrssicherheit soll in Österreich verbessert werden. Als Maßnahme dazu will Verkehrsminister Jörg Leichtfried den Punkteführerschein einführen. Vorbild sollen demnach Länder wie Deutschland oder Italien sein. Dort gibt es für jedes Delikt – neben einer Geldstrafe – eine gewisse Zahl von Punkten.

Schon mehrere Verkehrsminister wollten den Punkteführerschein einführen, doch sie scheiterten jedesmal. Was die Verkehrsclubs und andere Experten dazu sagen, das hat Lisa Lind recherchiert.