Columbo - Keine Spur ist sicher ("Columbo - A Trace of Murder")

Der äußerst wohlhabende Geschäftsmann Clifford Calvert hat in aller Öffentlichkeit eine Auseinandersetzung mit seinem Partner Howard Selzer. Calverts Frau Kathleen will ihren Mann töten, um für ihren Geliebten Patrick frei zu sein. Die beiden erschießen Selzer und wollen Clifford die Tat in die Schuhe schieben. Columbo lässt sich allerdings nicht hinters Licht führen.