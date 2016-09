2. Teil: Universum History K├Ânigliche Dynastien II: Die Bourbonen

Seit mehr als 300 Jahren herrschen die Bourbonen in Spanien. Ein mächtiges Adelsgeschlecht, dessen Wurzeln in Frankreich liegen. Der berühmteste Vertreter des Hauses Bourbon ist Frankreichs Sonnenkönig Ludwig XIV. Mit Waffengewalt etablierte er seinen Enkel Philippe als König Felipe V. auf dem Thron von Madrid. Die große Ära der französischen Bourbonen ging mit der Revolution von 1789 zu Ende. Die Monarchie der spanischen Bourbonen wurde in den vergangenen Jahrzehnten wiederbelebt. Die Dokumentation porträtiert Spaniens neues Königspaar nach dem Thronwechsel, taucht in die bewegte wie bewegende Geschichte des Hauses Bourbon ein.

Die Bourbonen: damals und heute Er ist der jüngste König Europas und bildet gemeinsam mit seiner Frau Letizia eines der beliebtesten Herrscherpaare: Felipe VI. von Spanien. Mit seiner Thronbesteigung im Jahr 2014 hat der ehemals schüchterne Thronfolger der spanischen Monarchie eine neue Ära eingeläutet und sich zu einem im In- und Ausland geschätzten Staatsoberhaupt entwickelt. Seit 300 Jahren herrschen die spanischen Bourbonen in Madrid, obwohl ihre Wurzeln eigentlich in Frankreich liegen. Dreimal mussten sie den spanischen Thron räumen, alle drei Male gelang es ihnen jedoch, die Krone zurückzuerobern – als einzige Herrscherdynastie im Europa des 20. Jahrhunderts. Anhand mehrerer Biografien erkundet „Universum History“ am Freitag, dem 16. September 2016, um 22.45 Uhr in ORF 2 die 300-jährige Herrschaft der spanischen Bourbonen und schlägt den Bogen zu den Ursprüngen – von Schloss Versailles unter Sonnenkönig Ludwig XIV., dem berühmtesten Vertreter des Hauses Bourbon, zum heutigen Königspalast in Madrid unter Felipe VI. Auf die ereignisreiche Geschichte der Osmanen und Bourbonen folgt im „Universum History“-Dreiteiler am 23. September jene der Wittelsbacher.



Monatelang begleitete die Königshaus-Expertin Julia Melchior das junge Herrscherpaar Felipe und Letizia für den zweiten Teil des Dreiteilers „Königliche Dynastien“. Die Dokumentation zeigt seltene Einblicke in den Alltag des spanischen Königshauses und taucht mit Hilfe aufwendig gedrehter Spielszenen in die ebenso bewegte wie bewegende Geschichte der Bourbonen ein.

Von Versailles nach Madrid Die Ursprünge des mächtigen spanischen Adelsgeschlechts sind nicht auf der Iberischen Halbinsel zu finden. Dass es ein Franzose überhaupt auf den spanischen Thron schaffte, war das Ergebnis eines geschickten Vabanquespiels von Frankreichs Sonnenkönig Ludwig XIV. Bis zum Jahr 1700 herrschte in Madrid der Habsburger Karl II. Als letzter Nachfahre jahrhundertelanger Inzucht war er von Geburt an schwächlich und krank und starb im Alter von nur 39 Jahren kinderlos. Mit Waffengewalt etablierte daraufhin der französische König Ludwig XIV. seinen Enkel Philippe als König Felipe V. auf dem Thron von Madrid. Die große Ära der französischen Bourbonen ging mit der Revolution von 1789 zu Ende – im Gegensatz zur Monarchie der spanischen Bourbonen, die in den vergangenen Jahrzehnten wiederbelebt wurde.

Neue Zeiten „Ich stehe für eine erneuerte Monarchie in einer neuen Zeit“, versprach König Felipe VI. im Juni 2014 bei seinem Amtsantritt als elfter Bourbone an der Spitze Spaniens. Er versprach Integrität, Ehrlichkeit und Transparenz. Felipe räumte auf in seinem Königshaus und verschaffte sich Autorität. „Zu führen, heißt zu dienen. Es wird keinen Tag geben, an dem ich mich nicht daran erinnere“ sagte er in einer landesweit übertragenen Ansprache. Laut Umfragen fühlen sich 70 Prozent der Bevölkerung durch ihren neuen König gut vertreten. Kein Spanier und keine Spanierin genießt höheres Ansehen als er, gefolgt von seiner Frau Letizia. Innerhalb kurzer Zeit hat das junge Königspaar die Bande zum Volk wieder neu geknüpft. Juan Carlos I. hatte seinem Sohn Felipe ein schweres Erbe hinterlassen, Skandale hatten das Königshaus in Misskredit gebracht. In der Bevölkerung war der Rückhalt für die Monarchie auf ein Rekordtief gesunken.







Die Sendung ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage als Video-on-Demand abrufbar und wird auch als Live-Stream auf der ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) angeboten.

(3. und letzter Teil am 23. September, ORF 2)