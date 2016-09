Zeit im Bild

EU-Sondergipfel in Bratislava zu Wirtschaftswachstum und Sicherheit / Die FPÖ schlägt eine Wahlkampfpause im Bundespräsidentenwahlkampf vor, das Team von Van der Bellen kann sich das vorstellen / Rückrufaktion für Galaxy Note 7, auch gewisse Fluggesellschaften verbieten die Mitnahme / Hauptwahlkampfthema bei den US-Wahlen ist der Gesundheitszustand der beiden Kandidaten / Verteidigungsminister Doskozil besucht erstmals die UNO-Truppe im Kosovo / Proteste gegen eine Abschiebung in der Steiermark / Publikumsmagnet Ötzi / Pointillismus-Ausstellung in der Wiener Albertina