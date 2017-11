Die Goldbergs Mein Magnum

Erica macht Barry glauben, Lainey sei in den Popstar Boy George verliebt. Barry schreckt daraufhin nicht davor zurück, verkleidet als Boy George in der Schule aufzutauchen. Murray lässt sich von seinem besten Freund Bill mitreißen, einen gewaltigen Oberlippenbart à la 'Magnum' zu tragen. Beverly ist alles andere als begeistert.

(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)