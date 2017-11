Kati & Mim-Mim Der Erfinde-ein-Spiel-Tag

In Mimiloo findet ein Erfinde-ein-Spiel-Tag statt. Auch Kati macht mit. Sie entwickelt eine Art Handfußball. Dem Gewinner winkt ein Pokal. Mim-Mim verliert zunächst ständig und will schon aufgeben. Doch weil es am Erfinde-ein-Spiel-Tag vor allem um den Spaß an der Sache geht, versuchen ihn die anderen zu ermutigen, am Ball zu bleiben. Offenbar mit Erfolg!