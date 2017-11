Drop Dead Diva Falsches Spiel

Der berühmte Baseballspieler Scott Reynolds wird beschuldigt, seine Freundin Lisa ermordet zu haben. Wie Jane herausfindet, ist Scott in Wahrheit homosexuell und hat nur zum Schein eine Beziehung mit dem Mordopfer geführt. Doch obwohl Scotts Liebhaber ihm ein Alibi geben könnte, will Scott ein Outing unbedingt vermeiden. Derweil versucht Kim für eine Freundin Unterhalt zu erstreiten, während sich Stacy von Tracy bei ihrem Kinderwunsch beraten lässt.



(In Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)