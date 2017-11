Die etwas anderen Cops ("The Other Guys") Aberwitzige Actionkomödie

Das ungleiche Cop-Duo Mark Wahlberg und Will Ferrell riskiert Kopf und Kragen, um sich an den coolsten Detectives von New York, Samuel L. Jackson und Dwayne 'The Rock' Johnson, zu messen...

Sie sind die uncoolsten Cops im Revier und werden ständig von ihren Kollegen gehänselt. Die New Yorker Detectives Allen Gamble (Will Ferrell) und Terry Hoitz (Mark Wahlberg) halten sich eher unauffällig im Hintergrund und erledigen meist den unliebsamen Papierkram der gefeierten Polizisten Danson (Dwayne Johnson) und Highsmith (Samuel L. Jackson). Während die beiden Supercops mit spektakulären Einsätzen zu den Helden der Stadt aufgestiegen sind, vertreiben sich 'die etwas anderen Cops' Gamble und Hoitz die Zeit mit Computerspielen und kindischen Plänkeleien. Während der liebenswerte Gamble seinen Schreibtischjob liebt, kann es der hitzköpfige Hoitz kaum erwarten, endlich 'wie ein Pfau zu fliegen' und im Außendienst einem schwierigen Fall nachzujagen. Schließlich schlägt auch ihre Stunde, als nämlich Danson und Highsmith frühzeitig das Zeitliche segnen und Gamble und Hoitz auf einen brisanten Fall von Finanzbetrug angesetzt werden. Schaffen es die beiden Loser, sich endlich zu beweisen?

Mit der ungewöhnlichen Paarung von Actionstar Mark Wahlberg (Oscarnominierung für "Departed - Unter Feinden") und Comedian Will Ferrell ("Die Eisprinzen") gelang Regisseur und Drehbuchautor Adam McKay ("Stiefbrüder") eine turbulente Polizeikomödie mit jeder Menge Action, verrückten Gags, coolen Sprüchen und einem roten Prius als heimlichen Star.

Latina-Beauty Eva Mendes ("Hitch - Der Date Doctor") bezaubert als Will Ferrels perfekte Ehefrau, was dieser aber zu ignorieren scheint, Steve Coogan ("Nachts im Museum") glänzt als unduchsichtiger Investmentbanker David Ershon, Samuel L. Jackson und Dwayne 'The Rock' Johnson waren als Superbullen vom Dienst noch nie so witzig und 'Batman' Michael Keaton ist ganz in seinem Element als überforderter Captain. Bei einem Budget von 100 Millionen Dollar nahm der Film weltweit 170,4 Millionen Dollar ein.