Echt jetzt?! Let's have a Party - wild, verr├╝ckt und hemmungslos

Wie viele Plüschtiere leben in Österreich? Gibt es ein Lebewesen, das mehr als 700 Jahre alt wird? Wie hoch ist der männliche Stresspegel beim Shopping? Fragen wie diese stellen Mirjam Weichselbraun und Andi Knoll den prominenten Kandidaten in "Echt jetzt?!" - und der Titel ist Programm. Denn es geht um Wissen, das man nicht unbedingt für den Alltag benötigt, und um Antworten, die umso mehr überraschen werden. Drei Teams - bestehend aus jeweils zwei Prominenten - müssen aber nicht nur ihr Quiztalent, sondern in Aktionsrunden auch ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen.

In der dritten Folge treten an: Gregor Seberg & Katharina Straßer, Thomas Stipsits & Manuel Rubey

und Hans Bürger & Verena Scheitz