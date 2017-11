Die Goldbergs Jimmy 5 lebt

Barry überspielt irrtümlich das Video von seinem 5. Geburtstag. Nun versucht er, dass Missgeschick vor seiner zu Mutter zu verbergen. Mit Hilfe des Videoclubs der Schule, versucht Barry die neue Aufnahme wieder zu löschen, was natürlich nicht funktioniert. Also braucht er einen neuen Plan. Inzwischen versucht Adam Geld von Murray für einen Bauroboter zu bekommen. Als dies nicht gelingt, holt er sich Unterstützung von seiner Mutter Beverly für sein 'lernorientiertes Projekt'.

(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)