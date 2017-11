Soko Donau In bester Gesellschaft

Die SOKO trifft bei der Leiche einer jungen Frau auf der Donauinsel ein. Ein Raubüberfall ist sofort ausgeschlossen, da in ihrer Tasche um die 100.000 Euro sind. In der Hand des Opfers findet sich ein, offenbar von einem Kleidungsstück abgerissener, Knopf mit einem eingravierten Wappen. Penny macht sich sofort an die Arbeit und wird fündig: Das Wappen zeigt ein Buch und eine Krone und führt zu einem traditionsreichen Eliteinternat für Burschen und in eine Welt, wo man glaubt, mit Geld alles regeln zu können.

Koproduktion Satel/Almaro/ORF/ZDF