Die Goldbergs Die Schwimmbad-Revolte

Adam fühlt sich in seiner Badehose nicht wohl und versucht deswegen alles, um am Schwimmunterricht nicht teilnehmen zu müssen. Als Coach Mellor Beverly erzählt, dass Adam durchfallen wird, will sie ihrem Sohn helfen. Adam hat allerdings eine ganz andere Idee für sein Problem. Währenddessen will sich Erica für die Weltverbesserung einsetzen, bekommt allerdings von Barry Gegenwind.

(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)