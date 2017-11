How I Met Your Mother Der Aschenbecher

Ted hat eine Nachricht des Captains auf seinem Anrufbeantworter. In seiner Erinnerung war ihre letzte Begegnung unschön und so ist Ted nicht sicher, was der Captain von ihm will. Er ruft ihn dennoch zurück und erfährt, dass er Robins Telefonnummer möchte. Robin hat so ihre eigenen Erinnerungen an das letzte Treffen mit dem Captain und ist sich sicher, dass er sie um ein Date bitten möchte. In Wirklichkeit hat der Captain jedoch die Namen verwechselt. Eigentlich wollte er Lilys Nummer.