CSI: Vegas HEUTE DOPPELFOLGE!

'Die Leiden des jungen Carl', XIII/18 Ein junger Motocross-Fahrer wird übel zugerichtet in einer Armeeplane verpackt aufgefunden. Die Ermittlungen führen zu dem unterirdischen Bunker von Tommy Barnes, der dort allein mit seiner Tochter lebt. Was hatte er mit dem Mord zu tun?

Inhalt

Carl Adams' Leiche wird in einem Ablaufbecken in der Nähe eines Naturschutzgebietes gefunden. Von Derrick Trigg, dem besten Freund des Toten, erfährt das CSI-Team, dass Adam sich erst vor kurzem von ihm eine Campingausrüstung ausgeborgt hat. Nick and Morgan wollen deshalb überprüfen, wo im Reservat sich Carl aufgehalten hat, und holen Sam, Nicks alten Polizeihund, zu Hilfe. Und tatsächlich findet Sam einen Eingang zu einer unterirdischen Bunkeranlage.



DARSTELLER

Ted Danson (D.B. Russell)

George Eads (Nick Stokes)

Jorja Fox (Sara Sidle)

Eric Szmanda (Greg Sanders)

Elisabeth Shue (Julie Finlay)

REGIE

Louis Shaw Milito