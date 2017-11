House of Cards Isoliert

Frank ist nun in der Zielgeraden: Er hat es geschafft, dass sich der Präsident einsam und isoliert vorkommt. Selbst die Außenministerin stellt sich mehr oder weniger öffentlich gegen den Präsidenten, indem sie einem Chinesen Asyl gewährt, was dieser vollkommen ausgeschlossen hatte. Frank hat nicht nur die Außenministerin manipuliert, sondern auch Raymond Tusk und die Präsidentengattin, Jackie Sharp. Frank verlangt von Jackie geradezu Hochverrat, indem sie dem Präsidenten in den Rücken fällt. Er verspricht ihr dafür einen hohen Platz in der zukünftigen Regierung.

