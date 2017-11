The Mob Doctor Familiengeheimnisse

Constantine will Morettis Geschäfte übernehmen und trifft sich mit den Mafia-Brüdern Titus und Dante Amato. Dante hat schwere gesundheitliche Probleme und so wird Grace beauftragt, ihn zu behandlen. Dazu muss Grace ihn ins Spital einschmuggeln und mit den Daten eines frisch Verstorbenen versehen, damit sie ihn durchchecken kann. Aus Dankbarkeit gibt ihr Dante einen Hinweis, wer über den Mord an ihrem Vater Bescheid weiß.

