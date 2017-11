Drop Dead Diva Die Leihmutter

Jane soll die verlassene Braut Pam vertreten, deren Fast-Ehemann John sie kurz vor der Hochzeit betrogen hat. Da der Fall Jane sehr an ihre eigene Geschichte erinnert, will sie ablehnen. Doch dann erfährt sie, dass der neue Partner der Kanzlei sie der Klientin zugeteilt hat. Die Überraschung ist groß, als sich herausstellt, dass es ausgerechnet Owen ist. Inzwischen helfen Kim und Grayson der Leihmutter Amy, zu dem ihr versprochenen Geld zu kommen.

