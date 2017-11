Resurrection - Die unheimliche Wiederkehr Teufelswerk

Nach dem Zwischenfall in der Kirche ist Rachael verschwunden. Tom befürchtet das Schlimmste. Marty hat die Idee, Jacob über Rachaels Aufenthalt zu befragen. Vielleicht kann er sie spüren, so wie er eine Verbindung zu Caleb hatte. Jacob ist auf dem Spielplatz, er hat eine neue Freundin zum Spielen gefunden, Jenny. Gegenüber seinen Eltern erklärt er, dass Jenny und ihre Familie so wie er sind und er ihnen helfen will. Inzwischen untersucht Dr. Ward im Labor das Blut der Zurückgekehrten. Dabei scheint Calebs Blutprobe genauso verschwunden zu sein, wie er selbst.

(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)